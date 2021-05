Okresná COVID-ová sezóna 2020/2021

Stručný pohľad na maximálne hodnoty 7 dňovej incidencie na 100 tis. obyvateľov v okresoch od 1.okt 2020 do 8.mája 2021

Najskôr sa pozrime na vývoj za celé Slovensko v jednotlivých týždňoch roka :

V druhej vlne máme 3 lokálne maximá počtu nových PCR prípadov v týždni.

V týždni od 26.okt 2020 pribudlo 16674 nových prípadov. Vianočno/koncoročné radovánky priniesli v týždni od 4.jan 2021 najvyššiu hodnotu 20970 nových prípadov.

Posledným lokálnym maximom je 16133 nových prípadov v týždni od 22.feb 2020. V tomto týždni sme zaznamenali aj maximálny počet úmrtí. Zomieralo priemerne 99 ľudí denne /potvrdené COVID-19/.

V nasledjúcich týždňoch už v počte nových PCR pozitívnych prípadov nepretržite klesáme.

Na úrovni okresov sa priebeh líšil. V niektorých prípadoch sa podobal celoslovenskému priebehu, v iných nie.

Náhľady denne akualizovaných grafov od 1.okt 2020 do 8. mája 2021. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 7 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 7 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke s maximálnou hodnotou 1000:

V 6. najpostihnutejších okresoch prekročila 7Di hodnotu 1000. V okresoch Tvrdošín, Zlaté Moravce, Nitra, Sabinov, Ružomberok, Dolný Kubín žije 7,2% obyvateľov SR.

Na opačnom konci grafu sú 4 okresy, v ktorých sa maximálna hodnota 7Di pohybuje v rozmedzí 200 - 300. V okresoch Michalovce, Banská Štiavnica, Kežmarok, Rožňava žije necelé 3% populácie SR.

Okresy s najvyššou koncentráciou obyvateľstva na km2 /Bratislava I-V a Košice I-IV/ sú svorne prekvapujúco strednej časti grafu, s menej ako polovičnými hodnotami ako okresy Tvrdošín a Zlaté Moravce na prvých dvoch miestach.

Priemerná hodnota maximálnej 7Di za všetky okresy je 571. Pod touto hodnotou sa nachádza 44 okresov s takmer dvomi tretinami populácie Slovenska.

Okresy zoradené podľa dátumu maximálnej hodnoty 7Di:

Okresy Bardejov, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín zapojené už do pilotného projektu celoplošného testovania dosiahli svoje maximá v priebehu necelého týždňa. Do konca októbra 2020 to už bolo 18 okresov s 20,5 percentným podielom na populácii Slovenska.

Do konca novembra 2020 malo svoje maximá za sebou 32 okresov/36,4% obyvateľov

Na konci roku 2020 malo maximálne hodnoty za sebou už 49 okresov s takmer 57 percentným podielom na populácii Slovenska. Okresy Bratislava ani Košice medzi nimi neboli.

Vo zvyšných 23 okresoch dosiahli maximálne hodnoty 7Di v dňoch 4. - 14.januára 2021.

Mapa môže veľmi dobre poslúžiť k hľadaniu odpovedí na otázku, "Prečo to bolo tak, ako to bolo".

Mapu v interaktívnej forme nájdete (TU) Táto mapa poskytuje aj aktuálne údaje okresu k 8.máj 2021.

Na jednej strane sú všetky pohraničné okresy na trase Senica - Skalica - Námestovo - Tvrdošín - Liptovský Mikuláš. Vykazujú vyššie hodnoty 7Di/100tis. ako je priemerná hodnota.

Na druhej strane okresy s veľkou koncentráciou obyvateľstva a priemyslu /Bratislava + okolie až po Trnavu/ s tisíckami denne zvážaných pracovníkov do fabrík z okolitých okresov. V týchto okresoch boli hodnoty 7Di maximálne polovičné, ako v najviac postihnutých okresoch.

To je odpoveď na otázku, či bolo treba, alebo nebolo treba zatvárať fabriky v čase pandémie a úplne uzavrieť ekonomiku.

Aktuálna situácia v okresoch k 8. máj 2021: