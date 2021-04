COVID-ové ponaučenie z krízového vývoja po vzore Amazon

Slovensko už takmer mesiac zostupuje z tretej vlnky druhej vlny koronavírusu. Aktuálne sme tam, kde sme boli týždeň pred minuloročným jesenným lockdownom.

Trend však je úplne opačný. Na rozdiel od začiatku poslednej jesene, dnes v počte nových pozitívnych PCR prípadov za 14 dní klesáme.

Za dva týždne poklesli nové prípady o viac ako tretinu. V krajinách Európy je to najväčší pokles.

Optimizmus ohľadom ďalšieho vývoja je na mieste, opatrnosť a ostražitosť rovnako.

Stále máme veľké rozdiely medzi mierou infikovanosti v jednotlivých okresoch:

Od hodnoty 79 v Zlatých Moravciach, po takmer 9 násobok v Martine (694).

Cestovať medzi okresmi síce nemožno, ale do zamestnania máme výnimku. Tisíce ľudi denne prekračuje hranice okresov cestou za prácou. Je to problém? Môže byť i nemusí.

Vezmime si takú Bratislavu s viac ako 8 percentným podielom na populácii Slovenska. Spolu s cezpoľnými denne dochádzajúcimi za prácou, je to viac ako 600 tisíc ľudí.

V bratislavských okresoch sa na rozlohe veľkej asi ako okres Pezinok, zdržuje 10 x viac obyvateľstva ako v okrese Pezinok. Bez cezpoľných je v Bratislave hustota obyvateľstva takmer 1200 na každý km2. Naproti tomu v Martine 131.

Z logiky veci by mohlo vyplývať, že ak chce niekto silou mocou získať koronamaródku, mal by sa ísť túlať do Bratislavy.

Lenže to ani zďaleka neplatí. Trasa Bratislava, Trnava, Nitra rozhodne aktuálne nie je korona diaľnicou. Napriek jednej z najvyších koncentrácií priemyslu na území SR, spojenej s denným dochádzaním a zvážaním tisícov pracovníkov z mnohých okresov.

V troch spomínaných okresoch kulminovali počty nových prípadov medzi 11. a 12. januárom 2021:

Sotva sa nájde lepší dôkaz o následkoch roztopašného vianočno/novoročného cestovania a veselenia.

Od polovice januára vidíme zreteľný pokles. Navzdory dennému cestovaniu tisícov zamestnancov fabrík s x-zmenými prevádzakami tam a späť. Automobilky s desiatkami subdodávateľov a mnoho ďalších veľkých podnikov svoje prevádzky nezastavili.

Zdá sa, že koncentrácia veľkého množstva ľudí na relatívne malých plochách vo fabrikách, nemusí nevyhnutne viesť k masívnemu šíreniu koronavírusu.

Nemusí keď ....

Keď sa v maximálnej miere na pracoviskách dodržujú základné antikoronové opatrenia. Samozrejme aj pri cestovaní do práce a domov. Vrátane pravidelného testovania zamestnancov.

Nasledujúca mapa poskytuje zaujímavý pohľad vo vzťahu k plošnému výskytu koronavírusu v okresoch:

Najhoršie je na tom aktuálne okres Martin. S hustotou 131 obyvateľov na 1 km2. Jeden nový pozitívny prípad pripadá na 144 obyvateľov okresu. Inak povedané, ak si v obci horný koniec dediny spraví v kulturáku akciu pre 150 ľudí, takmer s istotou tam bude najmenej jeden pozitívny človek.

K rovnakému výsledku sa dopracujete v okrese Trnava pri viac ako 2,6 násobnom počte ľudí /378/, v Bratislave 495 a Nitre dokonca 903.

Na rozdiel od uvedených troch okresov, okres Martin žiadnou veľkou priemyselnou celebritou nie je :

Už v priebehu I. vlny koronavírusu na Slovensku zamestnávatelia začali riešiť otázky koronaochrany svojich zamestnancov. Hrozba, že "hygiena" zavrie firmu bola príliš veľká.

Na ceste z Trnavy do Nitry po R1 nemôžete prehliadnuť veľkú halu s logom "Amazon" v logistickom parku Sereď, v okrese Galanta.

Galantský okres dlho patril podľa COVID Automat/Semafor medzi tie čierne. Maximálne hodnoty nových prípadov za 14 dní boli dosiahnuté v polovici februára a odvtedy klesajú.

Firma Amazon s 1,2 miliónom zamestnancov je v svetovej TOP10 zamestnávateľov podľa počtu zamestnancov. Na Slovensku v "Logistickom parku Sereď" zamestnáva viac ako 3000 pracovníkov v nepretržitej 2 zmennej prevádzke po 10 hodinových zmenách.

Vrátkový sklad BTS2 Amazon v Seredi spracováva zákazníkmi vrátené, alebo neprebrané zásielky tovarov objednané cez eShop stránky Amazonu v Európe.

Kamióny privezú okolo milióna balíkov týždenne, ktoré treba vybaviť/sprocesovať V povianočnej špičke /peek/ v priebehu januára 2021 to bolo až o 30 percent viac. To sereďský Amazon zaradilo na prvú priečku na zemeguli.

Amazon v Seredi nebol k vôli koronavírusu zavretý ani jediný deň. Výskyt koronavírusu medzi zamestnancami, vďaka firemným antikorona opatreniam nepresiahol hygienické limity.

Koronavírus donútil prakticky každý podnikateľský subjekt na Slovensku k zmene správania k zamestnancom. Firmy bez ľuďí jednoducho nefungujú. Jedna časť zamestnancov sa ocitla doma v homeoffice, ktorý po roku už takmer každému lezie na nervy.

Druhou a najväčšou skupinou sú zamestnanci, u ktorých povaha práce nedovoľuje homeoffice.

Pre túto skupinu uvádzam osobné skúsenosti s antikorona opatreniami v sereďskom Amazone. Môžu byť námetom pre všetkých zamestnávateľov. Cieľom je obmedziť širenie koronavírusu medzi zamestnancami. Ak firma využíva vlastnú/outsourcovanú zvozovú dopravu zamestnacov, tak opatrenia začínajú už pred, či najneskôr po vstupe do dopravného prostriedku.

Som doposiaľ neočkovaný dôchodca, onedlho budem mať 66 rokov a navyše tuhý fajčiar. Pracujem v Amazone v Seredi aj so svojou o 9 rokov mladšou manželkou. S ohľadom na náš vek, je pre nás oboch ochrana nášho zdravia prioritou.

AREÁL FIRMY Príchod

Pred vstupom do areálu /budova/ stoja pracovníci v oranžových vestách a upozorňujú, niekedy aj s tlampačom "KOLEGOVIA, DODRŽUJTE 2 METROVÚ VZDIALENOSŤ"

toto sa bude X-krát opakovať, takže v ďalšom texte budem písať iba "KOLEGOVIA...."

PO VSTUPE DO BUDOVY

Vstup do budovy cez vestibul. Oranžové vesty + reproduktor upozorňujú KOLEGOVIA...

Na podlahe sú nakreslené značky. Vo vzdialenosti 2 metre na každú stranu. Po tých značkách postupujem k schodisku. Ak som náhodou mimo značky tak KOLEGOVIA...

Pred schodiskom ku skrinkám s osobnými vecami strčím ruku pod automatický dávkovač dezinfekcie. To aby som sa držal schodiskového zábradlia s dezinfikovanými rukami. Na konci schodiska/zábradlia znovu kvapnem do ruky kvapku z dávkovača dezinfekcie.

Nahodím respirátor FFP2. Sú zdarma v automatoch v budove po 5 ks na týždeň na osobu. Do výrobnej haly sa vraciam po schodisku cez vestibul s oranžovými vestami a ich neustálym KOLEGOVIA..

Termokamera pred mojím vstupom do výrobnej haly náhle vydá varovný signál. Oranžová vesta vyskočí od počítača a nasníma mi na čele teplotu infrateplomerom = 36,4 stupňov C. To je moja obvyklá telesná teplota. Moja telesná schránka má celý život nízkoenegetickú prevádzku. Oranžová vesta ma púšťa do haly.

VÝROBNÁ HALA

Všade sú na podlahe nakreslené chodníky, so šípkami. Jeden pre cestu na pracovisko, druhý pre cestu nazad. Na oboch sú na podlahe značky 2 metrových odstupov. V inkriminovaných úsekoch sú chodníky oddelené páskami tak, aby sa tí čo idú tam, nemohli dostať dostať do kontaktu s tými, čo idú nazad.

Na každých pár metrov a na každej križovatke chodníkov /je ich spústa/ stoja oranžové vesty a ich KOLEGOVIA...

PRACOVISKO

Práca v stoji 10 hodín. Otváranie balíkov/zásielok + vyhodnocovanie ich obalu a obsahu cez počítačový program. Napriek tomu, že nie som zrovna najmladší a navyše tuhý fajčiar, nemám žiaden problém byť 10 hodín s respirátorom. To len aby tí antirúško/respirátor konšpirátori vedeli, ako je to naozaj.

Mám svoje pracovné stanovisko, tak ako drvivá väčšina zamestnancov Amazon Sereď. S ostanými zamestnacami na pracovisku neprichádzam do kontaktu. Výnimkou sú inštruktori a manažéri. Tí však majú okrem respirátora aj ochranný plexi štít.

PRESTÁVKY V PRÁCI

Počas 10 hodinovej zmeny sú 3 prestávky.. Dve 20 minútové a medzi nimi jedna 35 minútová na obed, či varené jedlo počas nočnej zmeny.

Aby nevyrazili naraz stovky zamestnancov z haly na prestávku v rovnakom čase, manažéri Amazon to vyriešili geniálne.

Jedno kedy si v práci, každý deň počas dennej, či nočnej zmeny sú všetci zamestnanci rozdelení do 9. skupín.

Každý deň na dennej, či nočnej zmene zamestnanci vedia, v ktorej sú skupine, a kedy im začína, či končí prestávka. Cesta na prestávku vedie po chodníku so šípkami smerujúcimi von z výrobnej haly. Na chodníku po ľavej strane sa vracajú tí, ktorým prestávka skončila. A každých 10 metrov oranžová vesta so svojím KOLEGOVIA...

Pred východom z haly je termokamera s veľkou obrazovkou. Kamera sníma odchádzajúcich z haly. Ak sa niekto príblíži k inému na menej ako 2 metre, na obrazovke sa okolo neho zobrazí červený varovný kruh.

JEDÁLEŇ/KANTÍNA

Každý stôl v jedálni ma 4 stoličky. Jednotlivé miesta sú však oddelené priehľadnými plexi štítmi. Manželka povedala, že je to ako v tých amerických filmoch, keď príde advokát za klientom do basy.

Po jedálni sa pohybujú oranžové vesty. Vstaneš od stola a následne v okamihu vydezinfikujú tvoje miesto.

Veľké kávomaty v jedálni s kávou zadarmo, rovnako ako pisoáre na pánskych toaletách sú oddelené veľkými priehľadnými plexi stenami.

Počas prestávky je prietor aj na cigaretu. Vonku v stanoch s kávomatmi a prístreškoch. Stoličky či sedenia sú vzdialenosti najmenej 2 metre. Všade oranžové vesty a ich "KOLEGOVIA..."

TESTOVANIE je najmenej jeden deň v týždni na dennej aj nočnej zmene. Je dobrovoľné, ale bez negatívneho testu je vstup do budovy zakázaný. Na miesto testovania v obrovskej hale ťa dovedú smerové šípky a chodníky olemované oranžovými vestami. Jedna trasa tam, iná nazad. Všade značky na podlahe s dvojmetrovými odstupmi a oranžové vesty. Takmer žiadne čakanie. Medzi odchodom z pracoviska na testovanie a návratom ubehne cca 5 - 7 minút. Na výsledok testu sa nečaká. Prinesú ti ho osobne na pracovisko.

KONIEC ZMENY je náročný na presun zamestnancov. Aby sa zamedzilo zhlukovaniu ľudí v šatniach, pracoviská s najväčším počtom zamestnancov končia skôr v dvojminútových intervaloch.

Pred opustením budovy si naposledy kvapnem dezinfekciu na ruky z automatického dávkovača.

ČO SME SI Z AMAZONU ODNIESLI.

Zamestnávatelia neradi vidia, ak si z roboty niečo odnesieš domov. My sme si však odniesli návyky bezpečného správania.

Každý deň si robím prechádzku na malý nákup do potravín. 1500 krokov tam, 1500 nazad.

Počet ľudí v predajni je obmedzený počtom košíkov. V rade pri pokladni však dvojmetrový odstup nikto nedodržuje ani nevyžaduje.

Začala Veľká noc a Bratislava je vyľudnená. Prázdne parkoviská, včera všade kolóny, ako keby sa blížila fronta. Bratislavčania asi hromadne vycestovali za individuálnou duchovnou starostlivosťou.

Ako zodpovedne sa budú/budeme počas sviatkov správať, uvidíme do dvoch týždňov.

Včera nás potešila dobrá správa. Po registrácii v čakárni nečakane rýchlo príšla pre mňa i manželku pozvánka na očkovanie. Do týždňa budeme obaja zaočkovaní prvou dávkou.