Koronavírus a premiérove štátne tajomstvo

Efekt celoplošného testovania vyprchal v priebehu mesiaca. Slovensko sa aktuálne potáca na číslach signalizujúcich nástup prinajmenšom dvaapoltej vlny pandémie. Kde strávime Vianoce či Silvester?

Plánovať je zbytočné, ak sviatky nechceme stráviť doma.

Nikto netuší, aké na nás spadnú obmedzenia pohybu o týždeň, či dva.

Správam sa zodpovedne. Nosím rúško a okrem polofašistov, ktorým des z CO2 očividne zatemňuje už aj tak uletený mozog, rúško nosia takmer všetci.

Obmedzujem kontakty, ale už mám toho pomaly dosť. Trvá to pridlho. Rád by som vypadol s rodinou niekam, kde je to bezpečné.

Máme farebné mapy okresov, semafory. Úradníci nás presviedčajú, že niektoré okresy sú bezpečné, iné menej. Nestretol som v živote človeka, ktorý by cestoval do okresu. Ani ja nechcem ísť do okresu. Chcem ísť do konkrétnej dediny alebo mesta.

Takých dedín či miest máme takmer 3000. Zodpovední rozhodli, že okolo nich bude informačná/dátová tma. Priebežné dáta o výskyte koronavírusu v obciach sa nezverejňujú. Asi sú predmetom štátneho tajomstva a ja nemám bezpečnostnú previerku.

Nikto nevie prečo. V celoplošnom testovaní to neplatilo. Vojaci nám ukázali všetko. Lenže tie dáta majú platnosť maximálne dva týždne. Potom znovu tma.

Ako mám byť zodpovedný, keď neviem, kam je nezodpovedné ísť. Nikto nie je predsa taký hlúpy, aby sa trepal do ohnisiek nákazy ak nemusí.

Človek by myslel, že koronavírus nerozlišuje štátnu príslušnosť. Hop a je tu bez ohľadu na to, aký máš pas.

Český koronavírus je iný ako slovenský. Nie je totiž predmetom štátneho tajomstva.

Bratia Češi to majú jednoduché. Vyberieš si jednu zo 6258 obcí a máš jasno:

Do Březí na víkend nepojedem. Za týždeň im pribudlo 12 infikovaných, a to je na dedinu s 1657 obyvateľmi viac než dosť. A z toho 7 nových za posledné dva dni. Ktovie koľko ich ešte bude do víkendu.

Koncom leta sme s manželkou neplánovane vyrazili na dovolenku do ČR. Iba tak, istá bola iba prvá noc. Nakoniec sme na ôsmich rôznych miestach po hoteloch strávili 10 dní. Plán, kam sa presunieme zajtra, sme robili večer. Podľa mapy s výskytom v obciach. Vrátili sme sa v poriadku.

Ak sa Slovensko nebodaj priblíži nedávnym českým horibilným číslam, možno aj u nás sa bude zverejňovať. Asi musíme najskôr počkať, kým nám umrie na kornavírus viac ako 1000 ľudí mesačne.

Antigénové celoplošné testovanie je dobrá vec. Stojí však nemalé peniaze. Nechodiť do ohnisiek nákazy je lacnejšia cesta. Možno aj tí cezpoľní, ktorí tak pokazili dáta z posledného celoplošného testovania, by sa išli otestovať inam, keby vedeli, čo nevieme. Viac ako polovica pozitívnych bola z iných obcí.

Netreba nás podceňovať pán premiér. Aj keď sa mnohí chrípky neboja, karanténe s celou rodinou sa chce vyhnúť každý.

Dajte nám tie utajované informácie/ dáta o obciach pán premiér. Občanom, analytikom, všetkým. Určite sa budeme môcť správať zodpovednejšie.

Výhovorka, že nie je dosť bateriek do kalkulačiek pre úradníkov v treťom tisícročí, neobstojí. Pri tých miliardách vrazených do informatizácie, by bolo dobré už konečne vidieť aj viac, ako len faktúry za to, čo to všetko stálo, plus mapky 72 okresov. Lebo obyvatelia Bratislavy či Košíc nemôžu vidieť výskyt dokonca ani po okresoch v ich mestách. Vojaci to vzali povojensky. Má Bratislava 5 okresov? Bác a zverejnili dáta po okresoch.

7 dňové údaje nových prípadov už narastajú viac ako týždeň. 14 dňové piaty deň za sebou. Zreteľné otočenie trendu vývoja nových prípadov spolu s decembrovou 14 dňovou pozitivitou PCR testov atakujúcou 18 %, takmer s istotou priklincuje Deda Mráza v domovskej destinácii a nás všetkých cez Vianoce doma.

Tento rok Dedo Mráz nechodí, povieme deťom a vnúčatám. Darčeky posiela cez eShopy. Nemuselo to tak byť, keby sme tie 4 týždne odkladu získané celoplošným testovaním zmysluplne využili.

V krajine, ktorá je schopná urobiť dene 22 000 PCR testov, už vyše mesiaca testujeme v priemere na polovicu.

A to už ani náhodou nie je moja zodpovednosť.

V rámci projektu "Som zodpovedný" armáda zodpovedne zverejnila údaje o pozitivite antigénových testov za všetky mestá a obce Slovenska.

Voľakedy pred niektorými obcami svietili tabule "POZOR SLINTAČKA A KRÍVAČKA". Niekto zodpovedný si uvedomil, že zdravie a životy hospodárskych zvierat treba chrániť.

O ľudskom zdraví a životoch to neplatí?

Odtajnite nám tie obecné dáta na dennej báze pán premiér.